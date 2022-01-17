Чувственное семейное фото: Орбакайте в силуэтном платье отметила годовщину со дня знакомства с Земцовым

Певица сообщила, что 18 лет назад встретила своего будущего мужа. В честь этого события она поделилась семейным кадром.

Кристина Орбакайте построила успешную карьеру певицы и актрисы. Дочка Аллы Пугачевой регулярно гастролирует и снимается в новых проектах.

В прошлом году наследница Примадонны часто выходила в свет и даже выпустила собственные духи. На красных дорожках ее можно было увидеть с мужем Михаилом Земцовым и дочкой Клавдией.

Добавим, что Кристина этой зимой отдыхает в Майами. Она проводит время с родными на курорте. На днях певица отметила день рождения мужа. Она собрала друзей в ресторане. Никита Пресняков с женой Аленой Красновой тоже отметился на празднике.

А вот 17 января в звездной семьи произошло еще одно событие. Орбакайте отпраздновала годовщину со дня знакомства с Земцовым.

В соцсети она поделилась трогательным фото. Кристина в силуэтном черном платье с пайетками. Певица поцеловала в щечку возлюбленного. Клавдия поцеловала папу в другую щечку.

«Кстати, сегодня 18 лет нашей с Мишей встрече!» — написала артистка.

Поклонники поздравили пару. Многие восхитились их гармоничными отношениями. «Какие красивые и счастливые все! Очень красивый наряд у Клавдии», «Хорошо встретились», «Какие глаза счастливые! Это дорогого стоит», «Красивая семья! Молодец, Кристина», «Какая замечательная семья!», «Вы потрясающая пара», — прокомментировали пост подписчики.

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