«Не стыдно такое выставлять?»: Бузова в мини-бикини эпично плюхнулась в холодный океан

Ольга Бузова уже давно стала популярной телеведущей. Также она уже пять лет строит карьеру певицы. После развода с Дмитрием Тарасовым артистка купила квартиру и стала еще популярнее. Однако обрести счастье в личной жизни ей пока не удалось.

При этом Ольга не перестает сниматься в новых проектах и любит удивлять публику. Недавно она отпраздновала 36-летие в Куршевеле.

Примечательно, что свой отпуск Ольга проводит в Африке, где была в прошлом году. Она уже плескалась в ванне в Кейптану, а также красовалась в леопардовом платье во время обеда.

Очередной день артистка провела на дикой местности, где обитают пингвины. Она не постеснялась облачиться в купальнике и нырнуть в океан. Бузова показала, как заходит в воду в мини-бикини. Она засветила прелести фигуры во всей красе.

«Первый раз купаюсь в Антлантическом океане. Вода холодная, но особенная из-за атмосферы вокруг и да, видео без фильтров. Налетайте обсуждать мою фигуру в 36 лет», — написала звезда.

Также певица опубликовала снимки, на которых обнажила свои прелести. Поклонники заметили, что она скрыла свои изъяны, которые на видео отчетливо видны. «Ну багажник наела», «В 36 лет выглядишь не супер. В 45 бывает и лучше», «Что за апельсиновая корка?», «Ого такой целлюлит у вас», «Не стыдно такое выставлять?», «Вот это отъелась», «Вот абсолютно ничего сногсшибательного нет », — прокомментировали пост подписчики.

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