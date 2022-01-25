Обед с видом на горы: постройневшая Бузова в струящемся леопардовом платье покрасовалась в Кейптауне

Ольга Бузова является известной телеведущей. Она не скрывает, что хорошо зарабатывает. Ольга не только является телеведущей, но и актрисой. За минувший год она успела сняться в нескольких новых проектах.

Примечательно, что после расставания с Давой артистка стала больше внимания уделять себе. Этот год она начала с путешествий. Звезда уже отдыхала на Куршевеле и отпраздновала день рождения в Сочи.

Накануне Ольга снова покинула Москву. На этот раз она приехала в Южную Африку. В прошлом году телеведущая уже ездила туда, но ради съемок шоу. Теперь она оказалась в Кейптауне, где разместилась в роскошном отеле.

Вскоре артистка отправилась в ресторан, который расположен в красочном месте с видом на горы. Бузова облачилась в леопардовое платье в пол с разрезом. Она покрасовалась в женственном наряде.

«Ну что, мы приехали на один день. Здесь невероятные виды! И невероятный ресторан, где мы начинаем свое путешествием. Сначала идем покушать, а потом будем гулять и наслаждаться видами. Даже фильтры не буду накладывать! Устрицы, салат с грибами и какой вид! Обедать в таком месте — сплошное удовольствие», — поделилась звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Бузова. Многие осыпали ее комплиментами. Ранее она призналась, что похудела. Но не исключено, что за эту поездку артистка вернет свои формы. «Такая красивая», «Ну что за прелесть», «Очень удачный образ», «Давно не видели тебя такой», «Как тебе идет все это», — прокомментировали кадры подписчики.

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