«Оля, ну у всех на виду»: полностью обнаженная Бузова в ванной свела с ума поклонников

Ольга Бузова является известной телеведущей и певицей. Она не скрывает, что хорошо зарабатывает, так как регулярно выступает, участвует в съемках и ведет несколько передач. Примечательно, что пока ей не везет в личной жизни.

Хоть сама Ольга и утверждает, что у нее много поклонников, которые готовы завоевать ее сердце, она продолжает быть одинокой. И это только подстегивает звезду хорошо выглядеть и женственно одеваться.

Отпраздновав с размахом свой день рождения в Сочи, Бузова снова отправилась в путешествие. Она прилетела в Южную Африку и остановилась в дорогостоящем отеле.

Телеведущая решила начать день с принятия ванны. Она полностью оголилась и залезла в пенную воду. Примечательно, что артистка сделала это на камеру. Она стала гладить себя руками и томно смотреть в объектив. Осталось тайной, кто ее снимал.

«Я киска, но во мне не женская сила», — заявила звезда.

Поклонники одарили ее комплиментами, заметив, что артистка выглядит посвежевшей. Но многих пикантные кадры смутили. «Вид за окном шикарный», «Вечно голая», «Оля, ну у всех на виду», «Зачем такие кадры показывать всему миру?», «Ой-ой, рукой-то при людях», «Шалишь при всех», «Какая вы стройная, но лицо припухло», «Узнать просто сложно! Брови накрасила так, словно из Азии», — прокомментировали кадры подписчики.

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