«Реально нет слов»: Бузова в шортах-бермудах и футболке без лифа позировала с пингвинами

Телеведущая путешествует по Африке. Она оказалась в месте, где обитают пингвины.

Ольга Бузова длительное время вела шоу «Дом-2». Благодаря этому проекту она стала знаменитой. Примечательно, что Ольга уже проявила себя как певица и актриса. Она регулярно находит новый способ, как удивить поклонников.

При этом артистка мечтает построить семью и стать мамой. Но пока ее сердце никто не смог завоевать, поэтому она предпочитает путешествовать и открывать в себе новые таланты.

На этот раз Ольга приехала в Африку. Накануне она прогулялась по Кейптауну и приняла ванну с видом на город. А вот 26 января телеведущая приехала в отдаленное место, где обитают пингвины.

Примечательно, что она была без макияжа. Артистка надела футболку и джинсовые шорты-бермуды. Бузова позировала рядом с маленькими обитателями Африки. При этом с очередной раз она не скрыла, что была без лифа.

«Это просто сказка. У меня реально нет слов, картинка не передает то, что я вижу вживую. P.S. Пингвины — однолюбы, поэтому, наверное, я так мечтала их увидеть вживую. Кто знает, тот поймет», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как она выглядит. Многие осыпали ее комплиментами. «Ну какие кадры. Такие эмоции живые», «Красивая, шикарная, счастливая Ольга», «Фото конечно — ух ! На краю земли», «Вау, как же это круто», «Такая счастливая Оля, такие живые эмоции на фото», «Носи лифчик», «Без макияжа не очень», — прокомментировали пост подписчики.

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