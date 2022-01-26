Сама элегантность: Куркова в блузке с рюшами и длинном пальто повеселилась на фотосессии

Равшана Куркова является известной актрисой. Она снялась в десятках разных кинолент. Многие полюбили ее за роли в картинах «Чернобыль», «А у нас во дворе», «Балканский рубеж».

Примечательно, что в 41 год она может похвастаться стройной фигурой. При этом в прошлом году артистка впервые стала мамой. Она воспитывает сына Гаспара, который был рожден от бизнесмена Сергея Амаряна.

Обычно Куркова редко рассказывает о своей жизни. Порой она делится кадрами с поездок или хвастается обновками. На этот раз актриса приняла участие в фотосессии.

Она решила облачиться в черный костюм с брюками в пол и белую блузку с рюшами. лаконичный образ дополнило длинное пальто. Равшана решила потанцевать перед камерой. Она грациозно двигалась, хоть и была в тапочках.

Поклонники восхитились тем, как выглядит актриса. Многие одарили ее комплиментами. «Ну что за девушка! Очаровательная», «Прекрасная! Ты и танцуешь, и выглядишь, как тинейджер», «Как можно выглядеть на 20 лет всю жизнь?», «На мой взгляд, одна из самых красивых и талантливых актрис», «Классный образ», «Вы такая элегантная», «Словно с обложки журнала», «Классная», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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