«Самая красивая»: Равшана Куркова поделилась редкими фото со своей знаменитой мамой

Равшана Куркова уже давно снимается в кино. Актриса из Узбекистана смогла построить успешную карьеру. В ее копилке десятки ролей, в том числе в картинах: «Балканский рубеж», «Любовь в большом городе – 2», «Мамы», «А у вас во дворе…».

Равшана предпочитает скрывать личную жизнь. Она редко рассказывает о своей семье. При этом поклонники часто восхищаются тем, как выглядит звезда в 41 год.

25 ноября Куркова решила поделиться архивными фото. Она показала, как выглядит ее мама Рано Кубаева, которая тоже является актрисой и режиссером. Равшана поделилась снимками, где ее родительница совсем молодая, а также свежими фото. Рано исполнилось 60 лет.

«Мама, с днем рождения! Для меня ты всегда была, есть и будешь — самая красивая (и не только внешне)! Радости тебе и крепкого здоровья! Люблю!» — написала звезда.

Поклонники и коллеги осыпали комплиментами артистку и ее маму. Многие были поражены тому, как они похожи. «Вся в маму», «Потрясающая женщина! Здоровья ей и вам! Я сегодня тоже именинница», «Мамуля просто огонь! Очень красивая!», «Какая красивая мамочка, Равшана! Глаз не оторвать», «Спасибо вашей мамочке за такую прекрасную дочь!» — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что недавно Куркова стала мамой. Она растит сына Гаспара. На днях актриса показала подросшего малыша.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.