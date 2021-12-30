«У Гаспара уже 8 зубов!»: Равшана Куркова показала подросшего сына в пуховике на прогулке

Актриса решила похвастаться тем, как быстро растет ее наследник.

Равшана Куркова уже длительное время работает в кино. Она не скрывает, что любит свою профессии. В ее копилке десятки ярких ролей в картинах: «Балканский рубеж», «Мамы», «А у нас во дворе».

Обычно артистка редко появляется на публике. Она иногда посещает красные дорожки и премьеры. А вот личную жизнь звезда предпочитает оберегать от лишнего внимания публики.

После развода с актером Артемом Ткаченко, она не говорила о новых романах. Поэтому для всех было неожиданностью, когда в 2021 году Равшана объявила, что стала мамой. Она показала сына Гаспара, рожденного от бизнесмена.

Однако иногда Куркова публикует фото с наследником. Недавно она призналась, что ему уже больше полугода. Теперь актриса показала снимки с подросшим малышом. На одном из них Равшана обнимает кроху. На втором Гаспар в пуховике гуляет и улыбается.

«О моих профессиональных достижениях уходящего года нам пусть расскажет год грядущий, а я поделюсь, например, вот такими итогами: у Гаспара уже 8 зубов! Мы поздравляем с наступающим, желаем всем в Новом году побольше поводов для радости, богатырского здоровья, больших и маленьких шагов навстречу счастью, поставленным целям и новым победам! Ура!» — написала звезда.

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