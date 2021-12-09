«Счастье»: Равшана Куркова в дутом пуховике и мини-юбке вышла на променад в Тбилиси

Равшана Куркова уже длительное время строит карьеру в кино. Она может похвастаться десятками ролей. Актриса отметилась в таких картинах, как «Балканский рубеж», «Чернобыль», «Хандар».

Обычно она делится только новостями со съемочной площадки. Но недавно Равшана призналась, что у нее родился сын. Теперь она ездит на съемки с маленьким Гаспаром. Отцом крохи является бизнесмен Сергей Амарян.

Пока Равшана предпочитает иногда показывать наследника. О своем романе с бизнесменом она умалчивает. В последнее время актриса посещала разные мероприятия и даже побывала на открытии бутика.

А вот 9 декабря она оказалась в Тбилиси. Куркова предстала на променаде в дутом черном пуховике, свитере и мини-юбке. Полусапожки завершили ее зимний образ. Она подчеркнула стройные ноги.

«Счастье — это сорваться в Грузию на три дня, бродить по улочкам, налопаться вкусняшек, купить колечко и картину», — написала звезда.

Поклонники были восхищены тем, как выглядит артистка. Многие осыпали ее комплиментами. Куркова в свой 41 год не отстает от трендов. Дутые пуховики актуальны в этом сезоне.

«Обожаю! Он тебе очень идет», «Красота какая. И картина в том числе», «Как же классно. Такие эмоции», «Какая вы стройняшка», «Красивая Равшана! В свои годы, как девочка выглядит. Это надо уметь», «Красиво все! И Равшана, и Тбилиси, и колечко, и картина», «Сыночка бы еще на фото», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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