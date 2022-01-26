«Вау! Красотка»: Самбурская в атласном мини-бикини продемонстрировала фигуру в Доминикане

Звезда сериала «Универ» показала естественную красоту. Наталья Рудова и другие коллеги не сдержали своих эмоций.

Настасья Самбурская является известной актрисой, а также певицей. Она не скрывает, что родилась в простой семье, но это не помешало ей добиться успеха. Она прославилась после съемок в сериале «Универ».

Не так давно зрители увидели новые серии, где актриса появилась со светлыми волосами. За минувшие 10 лет она преобразилась, так как не перестает работать над собой и любит эксперименты с имиджем.

О личной жизни Самбурская говорит редко. Она ведет себя прямолинейно, поэтому любит отвечать хейтерам. Но за последний месяц актриса нигде не появлялась. Оказалось, что она провела отпуск в Доминикане.

Настасья решила поделился кадром с отдыха. Она запечатлелась в номере отеля без макияжа в атласном мини-бикини персикового цвета. Артистка не стала скрывать изъяны фигуры.

«Всем привет! Мне кажется, что среда — самый прекрасный день, чтобы нагло и дерзко ворваться в Инстаграм через месяц отсутствия. Надеюсь пока меня не было, другие блогеры, актеры, инфлюенсеры и прочие уважаемые люди, верой и правдой отрабатывали тут за меня? Я кстати успела побывать в Доминикане (больше туда не планирую). А впереди съемки в двух проектах, гастроли со спектаклем в Балаково, Пензу, Саранск и Самару, поездка на „родину“ и много чего интересного! Скучали? Все кто нет — сообщите обязательно», — написала звезда.

Поклонники были сражены тем, как она выглядит. Многие одарили ее комплиментами. «Вау! Красотка», — написала Светлана Бондарчук. Понравилось фото и Наталье Рудовой. «Фигурка просто бомба», «Мать моя женщина, какая красота первым номером в ленте», «Очень красивая, пресс идеальный», — прокомментировали пост подписчики.

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