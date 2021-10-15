«Смотрится цельно и гармонично»: Настасья Самбурская в платье с принтом «мильфлер» появилась на презентации духов

Исполнительница главной роли в сериале «Универ» — Настасья Самбурская — разметила свежее фото на личной странице в Instagram. Знаменитость посетила демонстрацию новой продукции люксового парфюма в луке русско-народного стиля.

Стилист портала Teleprogramma.pro — Виктория Шабанова — рассказала, кому можно приобрести платье в русско-народном стиле.

«Именно Настасье платье в русско-народном стиле с женственным кроем очень подходит. Потому что все остальные элементы образа, включая макияж и прическу, ультраактуальны. Хотелось бы отметить, что холодные контрастные цвета принта подходят яркой внешности актрисы», — заявила стилист.

«Настасья дополнила образ обувью в женственном стиле и базовой сумочкой. Цвета аксессуаров повторяют принт, поэтому аутфит смотрится цельно и гармонично. Одежда должна быть уместна с точки зрения образа жизни человека. Поэтому Самбурской платье подходит. А вот если вы не актриса, которая часто выходит «в свет», то вкладываться в вещи с русско-народным принтом я бы не рекомендовала», — резюмировала Виктория.

Справка Teleprogramma.pro

Виктория Шабанова — стилист-имиджмейкер. Образование: школа шопинга Татьяны Тимофеевой, курс «Стилист, персональный шопер, fashion-блогер», курс Карины Нигай «Я fashion-блогер». Работает стилистом с 2018 года.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.