«Ноги от ушей»: Анна Хилькевич и Ирина Дубцова в одинаковых купальниках сверкнули прелестями

Звезда «Универа» отдыхает в Доминикане, а певица — оказалась на Мальдивах. Неожиданно их вкусы совпали.

После Нового года настает пора отпусков. Многие артисты проводят каникулы с семьей, а другие отправляются на моря только после каникул.

Анна Хилькевич после участия в съемках сериала «Универ» продолжает развиваться как актриса и блогер. При этом она еще воспитывает двоих детей. На этот раз Анна прилетела в Доминикану с семьей. Она призналась, что сменила отель, но довольна отдыхом.

Накануне Хилькевич устроила морскую прогулку. Она запечатлелась на яхте. Актриса позировала в купальнике из сжатой ткани цвета Барби. Она подчеркнул тонкую талию и обнажила упругие бедра. Блондинка давно вернулась в форму после родов. Оа изящно села а карму, демонстрируя красоту своих форм.

Поклонники восхитились тем, как она выглядит. «Какая куколка», «Очень красивая», «Безумно стильно», «Ого, словно из журнала фото», — прокомментировали пост подписчики.

Примечательно, что в этот же день Ирина Дубцова отметилась в таком же монокини, но на Мальдивах. Певица за последние годы смогла похудеть. Купальник подчеркнул ее стройные бедра. Она позировала на белоснежном пляже. Поклонники были сражены тем, как похорошела артистка. «Ноги от ушей», «Груди-блинчики», «Очень сочно», «Формы богини», — стали писать фанаты.

Добавим, что ранее Мария Горбань тоже примерила такой купальник в Майами. Она в нем позировала на фоне океана, оголив пышную грудь. Актриса из сериала «Кухня» может похвастаться упругими формами. При этом она является мамой двоих детей. Пользователи Сети отметили, что артистка выглядит безупречно. К слову, именно монокини в последнее время стали трендом. Они способны скрыть изъяны фигуры.

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