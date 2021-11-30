Анна Хилькевич о съемках в сериале «Универ. 10 лет спустя»: «Мне помогал давний страх, что я никогда не стану матерью»

Актриса призналась Teleprogramma.pro, что в сериале «Универ. 10 лет спустя» у ее героини появится ребенок.

Популярный сериал «Универ» снова возвращается на экраны. 6 декабря зрители встретятся с любимыми героями, но не в привычном формате.

Теперь это не просто ситком, а полноценное драмеди с героями, которые стали старше на 10 лет. Актриса Анна Хилькевич рассказала Teleprogramma.pro, как изменился тон повествования фильма, какие проблемы поднимает сиквел «10 лет спустя», и какого будущего она ждала для своей героини Маши Беловой.

Анна или Маша?

— Нам приятно снова видеть вас в образе из сериала! А вам было приятно снова вернуться к Маше?

— Да! «Универ» – это огромная часть моей жизни, моя героиня уже внутри меня. Когда мы снимались в последних сезонах «Новой общаги», мы понимали, что становится тяжело. Мы выросли из формата, мы выросли из своих героев, из ситуаций, из сценария, нужно было что-то другое. И вот это другое подобралось к нам почти незаметно.

— Как это произошло? Как вы узнали, что будет сериал под названием «Универ. 10 лет спустя»? Удивились ли этому?

— В принципе, не очень удивились, потому что этот проект любим многими из создателей и участников. Помню, как во время эпидемии, когда мы сидели взаперти, я общалась с режиссером и авторами по телефону. Было очень волнительно, ведь предстояло играть не прежнюю Машу, а нового человека. А значит ответственность в десять раз выше, чем если бы мы снимали то же самое. И я, как и многие другие, подошла к этому проекту именно с творческой стороны.

Мы сейчас уже в том статусе, когда хочется в первую очередь заниматься искусством, а не зарабатыванием денег. И мне кажется у нас получилось, потому что вся команда подошла именно с таким настроем, тут не про коммерцию вообще.

Это такое творение ТНТ, творение наших продюсеров, авторов, сценаристов и актеров. Каждый из нас внес какую-то лепту в своего персонажа: и внешне, и внутренне, и во всех проявлениях. Да, мы волновались, но итог, мне кажется, получился бомбическим.

«Универ» повзрослел

— Насколько тот факт, что вы являетесь мамой в реальности, помогает вам справляться с трудностями в кадре, когда там появлялись дети?

— Мне помогал мой давний страх, что я никогда не стану матерью. Я очень хотела прочувствовать это на себе. Того же хочет и моя героиня. К тому же те чувства, что ты пережил, можно легко воссоздать, играя роль.

У Маши и Вали появляются дети! И кстати, тот факт, что я много работала и снималась с детками, плюс мои собственные дети, все на руку. Это позволило найти подход к юным партнерам на площадке.

— Работать с детьми-актерами часто бывает непросто. Как получалось у вас?

— Дети в принципе другие, не такие как мы. Поэтому с ними нужно уметь налаживать контакт, тогда все будет идеально.

— Как вы отметили, у продолжения «Универа» сменился тон повествования, и проблемы, которые затрагиваются в сериале, стали более серьезными. На ваш взгляд, как это примет аудитория, не испугает ли ее такой переход от ситкома?

— Думаю, что нет, не испугает. Когда я увидела часть отснятого материала, то сразу же поняла — это круто! Зрители «Универа» выросли вместе с сериалом и прежний формат уже устарел. Теперь хочется испытывать настоящие чувства!

Теперь история включает в себя как драматический сюжет, так и места, где можно посмеяться. Это действительно классное и где-то очень серьезное кино, но самое главное, что повзрослевшие герои тебе знакомы.

Ты знал их немного поверхностно, а теперь узнаешь глубже, и это всегда круто, когда у тебя есть какой-то бэкграунд, какое-то ощущение, ассоциация. И ты понимаешь: «Ага, они могут столкнуться с реальными проблемами, с такими же, как и у нас в жизни».

Подростковые проблемы

— Какие проекты с вашим участием ждать в ближайшее время?

— Сейчас вот по осени должны начаться съемки в большом проекте, плюс у меня много всякого разного в сфере digital. Я запустила свое YouTube-шоу, оно называется «Поверь мне, подруга».

Я создала его для девочек-подростков, мне хочется делать что-то полезное, чтобы это оставляло след, знание и опыт. У меня был очень яркий и насыщенный подростковый период, где я совершала много ошибок, на которых росла, много проблем, которые никто не помогал решать.

И я понимаю, что в головах у молодых девчонок очень много вопросов. Кто-то считает себя некрасивой, у кого-то проблемы с учителями, проблемы с мальчиками, с подругами, в соцсетях. И каждый выпуск мой будет направлен на какую-то тему, которую я буду объективно разбирать со всех сторон.

Потому что не всегда можно поделиться этим с родителями и подругами.

Я сделала шоу, чтобы наше молодое поколение росло еще более свободным и уверенным в себе, чтобы было как можно меньше стереотипов. Я в шоу будут представать в разных образах, мое актерское образование мне в этом поможет.

— Расскажите историю возникновения серии-скетчей со Стасом Ярушиным. Ведь многие зрители до сих пор удивляют, почему там вместе оказываются Маша и Антон из «Универа».

— Ох, да, есть такой моментик. Вообще изначально я хотела это снимать со своим мужем, но он у меня не артист. Он хоть и любит это дело, но ему, объективно, сложно. Это бы заняло очень много времени.

А со Стасом у нас крепкие дружеские отношения, и мы можем сыграть что угодно. Хотя некоторые уверены, что мы пара, но не надо верить всему, что пишут в интернете.

Стас смешной, когда я его пригласила, он даже не читая сценарий сказал: «Хиль, я тебе доверяю, выбирай день, будем снимать».

Сейчас я хочу продолжать эту серию, но на другие темы: не только азбука отношений, а азбука дружбы, соцсетей и еще много чего.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!