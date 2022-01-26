Счастливые: Арзамасова в белом костюме и кардигане в клетку вышла на променад с Авербухом в Дубае

Актриса показала, как проводит время с мужем в отпуске. Она поделилась трогательными кадрами.

Лиза Арзамасова является известной актрисой. Она прославилась после роли в сериале «Папины дочки». Теперь Лиза продолжает строить карьеру в кино, а также играет в театре. Примечательно, что она долгое время не говорила о личной жизни.

Но вот уже год артистка счастлива в браке с Ильей Авербухом. Более того, недавно у пары родился сын Лев. Для звезды сериалов это первый ребенок.

Пара демонстрирует настоящую идиллию, хоть у них и большая разница в возрасте. Арзамасова часто выходит в свет с мужем и даже выступает с ним на льду. Этой зимой они ездили на горнолыжный курорт.

А вот накануне влюбленные прилетели отдыхать в Дубай. Они не только успели устроить свидание на пляже, но и отправились на вечерний променад. Лиза облачилась в белоснежный костюм и кардиган в розовую клетку.

Авербух то и дело снимал жену на камеру. Актриса заигрывала с избранником. Они похвастались теплыми взаимоотношениями.

Поклонники восхитились парой. Многие адресовали им комплименты. «Просто прелесть», «Какая милота», «Лиза, как вам идет розовый», «Какая нежная девушка! Мои восторги!», «Такие влюбленные», «Настоящая Лиза. Нежная и сильная как морюшко», «Какой красивый и нежный костюмчик!», «Как ва улыбаетесь! Счастливая», «Классные, не ругаетесь, любите друг друга», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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