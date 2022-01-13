«А глазки-то мамины»: Арзамасова показала, как кроха-сын Авербуха слушает музыку

Актриса призналась, что стала ставить наследнику классические мелодии. Она заметили тихий восторг на его лице. А друзья заявили, что мальчик обладает красивыми и большими глазами.

Лиза Арзамасова является одной из тех актрис, которые стали знамениты в юности. Она снималась в сериале «Папины дочки», когда к ней пришла слава.

Примечательно, что со временем артистка продолжила строить карьеру в кино, а также начала играть в театре. В прошлом году стало известно, что она строит отношения с Ильей Авербухом. Влюбленные сыграли свадьбу. А в прошлом году у них родился сын Лев.

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Для Лизы это стало новым опытом. Она первые месяцы привыкла к роли мамы. А вот у фигуриста есть сын Мартин от прошлых отношений. Супруги с радостью нянчатся с крохой, но иногда проводят время вне дома.

Актриса сопровождает мужа на разных мероприятиях, а недавно они смогли отдохнуть на горнолыжном курорте в Узбекистане. Но накануне старого Нового года Арзамасова уже была дома. Она опубликовала фото с сыном.

Малыш лежал на коврике для игр и слушал классическую музыку. Он был в белом боди с воротничком. Лев смотрел прямо в камеру.

«Музыку тихим фоном мы Левушке стали включать время от времени сразу. Детские песенки и тихонечко классику. Надо сказать, что он не особенно на нее отвлекался, так же, как и на обычный разговор, „гур-гур“ между людьми. Играет себе и играет. А тут рискнули включить погромче. Ну уж я не знаю, наверное, все мамы видят в своем ребенке что-то космическое, но я балдею от его микроэмоций на музыкальные акценты. Мне показалось, что я увидела тихий восторг. Он аж замер!» — заявила Лиза.

Поклонники и друзья восхитились тем, как выглядит малыш. Многие заметили, что он растет копией мамы. «А глазки-то мамины», — отметила олимпийская чемпионка Мария Шурочкина. «Какие глазища! Какой же прекрасный», — присоединилась актриса Дарья Бондаренко. «Какие глазки! Лева, и правда, прехорошенький», «Какой сладкий малыш», «Какой лапочка», — прокомментировали пост подписчики.

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