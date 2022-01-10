Отпуск в Узбекистане: Арзамасова в клетчатых брюках и свитере бежевого цвета отметилась в аэропорту

Актриса вместе с мужем отдохнула в горах и успела погулять по Ташкенту.

Лизу Арзамасову прославил сериал «Папины дочки». Но после проекта она продолжила карьеру и снялась в фильме «Любовь в большом городе», а также в картине «Любовницы».

Лишь о личной жизни артистка умалчивала. Но почти два года назад ее заметили на отдыхе с Ильей Авербухом. Вскоре они сыграли свадьбу. У пары в прошлом году родился сын Лев, что стало для них большой радостью.

Примечательно, что Арзамасова почти не сидела в декретном отпуске. Уже спустя пару месяцев она вернулась в театр. И хоть все свободное время актриса посвящала малышу, она успевала выходить в свет с мужем и даже несколько раз выступила с ним на льду.

А вот новогодние каникулы они провели в Узбекистане. Лиза впервые встала на лыжи. Она призналась, что семья ее уговорила на эту авантюру.

Накануне актриса в пуховике-дутике цвета айвори прогулялась по Ташкенту. Она поделилась кадром, на котором отметилась с Авербухом в тюбетейках. Поклонники одарили их комплиментами.

А вот 10 января пара уже была в аэропорту. Арзамасова похвасталась своим образом. Она была в клетчатых брюках и свитере бежевого цвета с принтованным кардиганом.

«Узбекистан, спасибо за гостеприимство и новые эмоции!» — написала звезда.

Подписчики были в восторге от увиденного. «Какая довольная и расслабленная! Прелесть», «Лиза, какой у вас красивый наряд и вкус отличный», «Приятное и теплое фото», «Какая красивая, такая светлая и естественная», «Я от вашего фото с Ильей балдею», «Шикарный отпуск», — прокомментировали пост поклонники.

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