«Стринги исчезли в недрах»: пополневшая Клава Кока не скрыла пышный «поплавок» под парео

Клава Кока является популярной певицей. Она стала кумиром молодежи за последние несколько лет. А песня «Краш» принесла ей заветную победу на премии «Муз-ТВ».

25-летняя исполнительница не боится экспериментировать со внешностью и облачается в яркие современные наряды. Примечательно, что она не боится выглядеть сексуально, поэтому ее можно увидеть в мини-юбке и платье с декольте.

После отдыха в Куршевеле с Ольгой Бузовой Клава отправилась на Мальдивы со своей мамой. Она наслаждается жаркой погодой и плавает в океане. На этот раз певица поделилась пикантными кадрами.

Она предстала в небесно-голубом бикини. Телеведущая продефилировала по побережью, оголив свои прелести. За время отпуска Кока поправилась, поэтому не скрыла округлые бедра под парео и выпирающий живот.

Певица покрасовалась а камеру. Она попыталась прикрыть руками свой пышный бюст. Поклонники восхитились тем, как выглядит молодая звезда.

«Какая роскошная фигурка», «Ох, такая привлекательная», «Парео маловато», «Стринги исчезли в недрах», «Какая ты аппетитная», «Дыньки не прячь», «Фигурка просто топчик», «Ах, ну что за бесстыдница», «Так мило смущаешься», Ну что за очаровательная блондинка», — прокомментировали пост подписчики.

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