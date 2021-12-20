По-молодежному: Клава Кока в плюшевой шубке Тедди цвета апельсина провела время на катке

Певица Клава Кока последние шесть лет активно выступает на сцене, а ее хит «Краш» принес ей премию «Муз-ТВ». Примечательно, что артистка выражает свою индивидуальность с помощью нарядов.

Она не скрывает, что любит проводить время с друзьями. Блондинка часто путешествует и уже увидела Париж, Дубай и Мальдивы. Каждый раз звезда демонстрирует новые образы.

Если на вечеринках Клаву можно увидеть в мини-платье, то в обычной жизни она носит более комфортные наряды. Примечательно, что певица даже во время разгар концертов и съемок находит время для обычных радостей.

Накануне она покаталась на катке. Кока была облачена в джинсы скинни и плюшевую шубку Тедди цвета апельсина. В вязаной шапочке и шарфе цвета сочной травы она вышла на лед.

«Цените моменты, когда вы счастливы!» — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Клава. Ее образ многим пришелся по вкусу. К слову, плюшевые шубки носят Ксения Бородина, Саша Савельева и другие модницы.

«Родная, будь счастлива! Все обязательно будет хорошо!», «Какая яркая», «Обожаю такие шубки», «Ну что за прелесть», «Такая ты крутая», «Такую сложно не заметить», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.