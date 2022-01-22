Сама элегантность: Водянова в мини-юбке и алом пальто появилась на показе с Арно и свекром-миллиардером

Модель отметилась на мероприятии Louis Vuitton. Она посетила Лувр вместе с возлюбленным, а также с богатейшим человеком Европы Бернаром Арно.

Наталья Водянова является одной из самых известных российских моделей. Она часто приезжает на родину, навещает близких. Однако живет Наталья в Париже, где в юности начала строить свою карьеру.

Теперь она дружит со многими модельерами. Уже больше 10 лет модель счастлива в браке с Антуаном Арно — генеральный директор Berluti, председатель совета директоров Loro Piana.

У влюбленных подрастают сыновья: Максим и Роман. Также бизнесмен помогает воспитывать детей Водяновой от прошлых отношений: Лукаса, Неву и Виктора. Не так давно она провела время со старшим наследником.

А вот 21 января модель впервые за долгое время вышла в свет с мужем. Она облачилась в блузку и мини-юбку с принтом. Образ дополнили сапоги с разрезом и алое пальто-халат.

На улице Наталью подловили с Арно, который шел с ней и держал за руку. Они пришли на показ Louis Vuitton. Примечательно, что там появился ее свекр Бернар Арно — президент группы компаний Louis Vuitton и Moet Hennessy. В апреле 2018 года он был признан самым богатым человеком Европы.

Водянова пообщалась с гостями после показала в Лувре. Она также отправилась на ужин. Поклонники восхитились гармоничной парой. Многие одарили комплиментами модель и ее родных. «Вы принесли запах весны и немного Парижа!», «Какая вы красивая», «Красный тебе так идет», «Очень нежная и в то же время яркая! И, как всегда, неимоверно красивая!», «Как ваш муж похож на папу», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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