«Слюнки подбираем»: Ани Лорак в купальнике повернулась к камере «сочным орехом»

Ани Лорак является популярной украинской исполнительницей. Она уже давно строит карьеру певицы и смогла покорить миллионы сердец. После поездки на «Евровидение» ее знают во многих странах.

Она создает фееричные шоу и всегда выглядит безупречно. Артистка в 43 года может похвастаться стройной фигурой. Более того, она носит откровенные платья и боди, не стесняясь своего тела.

На днях Лорак улетела из России. Она устроила себе отдых на курорте. Певица не удержалась и устроила пикантную фотосессию. Она облачилась в слитный купальник с открытым декольте и покрасовалась в лучах заката.

Артистка искупалась и стала позировать перед камерой. При этом она обнажила свой упругий бюст во всей красе. Более того, звезда повернулась к камере, показав свои ягодицы.

Поклонникам редко удается увидеть певицу в купальнике. Лорак получила массу комплиментов. «Такая вы красивая», «Вот это впечатляющее декольте», «Такие вкусные формы», «Выглядите просто ошеломляюще», «Слюнки подбираем», «Сочный орех», «Такое не спрячешь», «Какая вы роскошная», «Ну такое тело не стоит прятать», «Боги, как вы хороши», — прокомментировали кадры подписчики.

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