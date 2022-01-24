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«А зона бикини беленькая»: Лорак в купальнике цвета хаки и на каблуках сразила поклонников фигурой

Певица поделилась кадрами из отпуска, который проводит на море. Она не постеснялась оголиться.

«А зона бикини беленькая»: Лорак в купальнике цвета хаки и на каблуках сразила поклонников фигурой
Ани Лорак. Фото: instagram.com/anilorak/

Ани Лорак является популярной украинской исполнительницей. Она зачастую путешествует с дочкой Софией. Однако перед Новым годом артистка много работала и почти каждый вечер оказывалась на съемках.

Она также давала концерты, появляясь на сцене в роскошных образах. Но недавно Лорак решила последовать примеру коллег и уехала отдыхать. Она поделилась кадрами с курорта.

Примечательно, что Лорак уже давно не устраивала себе отпуск. После развода с турецким бизнесменом она стала более женственно одеваться. Поклонники уверены, что певица похудела и похорошела. На этот раз она запечатлелась в купальнике цвета хаки с глубоким декольте.

Звезда также надела сабо и накинула на плечи леопардовый халат. Каролина (настоящее имя звезды. — Прим. ред.) подставила бюст к лучам солнца. Она позировала у бассейна, не скрывая свои формы.

Лорак
Ани Лорак. Фото: instagram.com/anilorak/

«Да здравствует солнце! Как долго я тебя ждала», — заявила артистка.

Поклонники были сражены тем, как выглядит Лорак. Многие осыпали 43-летнюю певицу комплиментами. «Шикарная!», «Какое прекрасное фото! Выглядите подряжающе, и солнышко вам к лицу», «Боже мой! Какие фотографии!», «Вау, невероятна! Безумно красивая! Хорошего отдыха!», «Красотка и фигура у вас шикарная», «А зона бикини беленькая», — прокомментировали пост подписчики.

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