«Боже, вот это вид»: Ани Лорак в намокшем купальнике обнажила свои мощные ягодицы

Ани Лорак является одной из самых известных украинских исполнительниц. Она родилась в простой семье, но смогла исполнить свою мечту и стать певицей. Теперь Лорак собирает полные залы зрителей.

Она славится не только своим вокалом, но и чувством стиля. В 43 года артистка может похвастаться стройностью, поэтому носит шорты, лосины и облегающие джинсы. На сцене она зачастую блистает в боди.

Накануне Лорак решила улететь отдыхать. Она приехала на курорт, где устроила фотосессию. Певица сначала покрасовалась в леопардовом халате. Потом она решила позировать в купальнике цвета хаки с глубоким декольте.

Она скинула каблуки и поплавала в бассейне. Артистка грациозно вышла из воды в мокром монокини. Она не стала прятать свои округлые бедра. Звезда продемонстрировала пикантный вид сзади.

Поклонники были взбудоражены увиденным. Многие осыпали Лорак комплиментами. Певица сразила их своими упругими формами.

«Боже, вот это вид», «Ой, мамочки»,«Как вы хороши», «Вот это снимок, просто в самую точку», «Горячая королева», «Какие булочки», «Купальник поглотили недра», «Вся мокренькая», «Лорак просто поражает», «Какие формы», «Очень сочная», «Теперь я потерял дар речи», «Ты была реальной или мой бред?», «Ну я ощущаю вашу пылкость», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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