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«Боже, вот это вид»: Ани Лорак в намокшем купальнике обнажила свои мощные ягодицы

Певица взбудоражила поклонников, кадрами с отдыха.

«Боже, вот это вид»: Ани Лорак в намокшем купальнике обнажила свои мощные ягодицы
Ани Лорак. Фото: instagram.com/anilorak/

Ани Лорак является одной из самых известных украинских исполнительниц. Она родилась в простой семье, но смогла исполнить свою мечту и стать певицей. Теперь Лорак собирает полные залы зрителей.

Она славится не только своим вокалом, но и чувством стиля. В 43 года артистка может похвастаться стройностью, поэтому носит шорты, лосины и облегающие джинсы. На сцене она зачастую блистает в боди.

Накануне Лорак решила улететь отдыхать. Она приехала на курорт, где устроила фотосессию. Певица сначала покрасовалась в леопардовом халате. Потом она решила позировать в купальнике цвета хаки с глубоким декольте.

Она скинула каблуки и поплавала в бассейне. Артистка грациозно вышла из воды в мокром монокини. Она не стала прятать свои округлые бедра. Звезда продемонстрировала пикантный вид сзади.

Ани Лорак. Фото: instagram.com/anilorak/

Поклонники были взбудоражены увиденным. Многие осыпали Лорак комплиментами. Певица сразила их своими упругими формами.

«Боже, вот это вид», «Ой, мамочки»,«Как вы хороши», «Вот это снимок, просто в самую точку», «Горячая королева», «Какие булочки», «Купальник поглотили недра», «Вся мокренькая», «Лорак просто поражает», «Какие формы», «Очень сочная», «Теперь я потерял дар речи», «Ты была реальной или мой бред?», «Ну я ощущаю вашу пылкость», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Ани Лорак. Фото: instagram.com/anilorak/

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