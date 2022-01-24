«Мне выдают только железные игрушки»: Кошкина в купальнике с вырезом оголила «промасленный» бюст

Яна Кошкина является известной актрисой. Она стала знаменитой, когда вела шоу «Короли фанеры» с Павлом Прилучным. Потом яркая брюнетка стала сниматься в проекте «Однажды в России».

Она также часто появляется в фильмах и сериалах. Яна может похвастаться стройной фигурой. Ей зачастую достаются роли роковых красавиц. Она регулярно хвастается своими образами и не боится выглядеть откровенно.

Уже несколько дней Кошкина отдыхает на Мальдивах. Она намекнула, что проводит время с возлюбленным. Актриса плескалась в бассейне с лепестками роз и позировала в мокрой футболке, демонстрируя свои прелести.

Теперь Яна запечатлелась на катамаране, где вальяжно разлеглась в купальнике с вырезом. Она обнажила упругие полушария груди, намазанные маслом, и стройные ножки.

«Вчера подо мной лопнул надувной фламинго, теперь мне выдают только железные игрушки», — призналась звезда.

Поклонники были сражены откровенным кадром. Многие восхитились ее точеной фигурой. «Обворожительная красавица! Богиня красоты!», «Вот это декольте», «Купальник уже трещит», «Какие буйки», «Какая роскошная загорелая куколка» , «Вы словно с обложки журнала сошли», «А такие роскошные формы это законно?», «Яночка, ну что за прелесть эти ваши бугры красоты», — прокомментировали пост подписчики.

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