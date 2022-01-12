«Нырок слишком красив»: Кошкина в платье «в облипку» эпично окунулась в бассейн с лепестками роз

Соведущая Павла Прилучного в программе «Короли фанеры» намекнула на новый роман и показала красоту фигуры. Она отдыхает на Мальдивах.

Яна Кошкина является известной актрисой. Несколько лет назад она стала ведущей шоу «Короли фанеры» с Павлом Прилучным, Брюнетка с яркой внешностью вскоре стала участвовать в других проектах и сниматься в кино.

31-летняя Кошкина не скрывает, что следит за фигурой. Она также носит женственные наряды, которые порой едва прикрывают ее прелести. Не удивительно, что зачастую ей достаются роли роковых красоток.

Еще недавно Яна делилась кадрами со съемок. Она попробовала быть блондинкой и примеряла пикантные платья. А вот 12 января актриса прилетала на курорт. Она устроила себе отпуск на Мальдивах.

И впервые артистка дала понять, что ее сердце занято. Вилла была украшена лепестками роз, из которых даже сделали сердце. Бассейн также усыпали лепестками, нарисовав на английском языке фразу: «Я тебя люблю».

Кошкина в облегающем платье нырнула в воду. Наряд облегал ее пышный бюст и упругие бедра. Примечательно, что она была без макияжа.

«Редко выставляю напоказ личную жизнь…, но сегодня не удержалась. Есть еще мой нырок во всю эту красоту, но он получился слишком красив, поэтому наслаждайтесь фото», — написала звезда.

Поклонники были впечатлены увиденным. Многие осыпали актрису комплиментами. «Шикарные фото, потрясающе выглядите», «Шамаханская Царица», «Яна как всегда прекрасна! Фото шикарные!», «Ух, шикарная», «Не, это фотошоп, не бывает таких красивых», «Яночка, ты такая клевая», «Хороша!», «Как красиво и шикарно», «Грудь нереального объема», — прокомментировали пост подписчики.

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