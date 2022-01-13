«Ох, вишенки видны»: Кошкина в мокрой футболке засветила округлые полушария груди во всей красе

Яна Кошкина может похвастаться тем, что ведет передачи и снимается в кино. Ко всему прочему, она обладает яркой внешностью. Брюнетка не обделена мужским вниманием.

Примечательно, что она предпочитает подчеркивать свои достоинства, облачаясь в соблазнительные платья и костюмы. Яна зачастую играет роковых красавиц в кино. О личной жизни она говорит редко.

Но на днях Яна прилетела на Мальдивы. Она похвасталась тем, что виллу украсили алыми лепестками роз. Актриса прямо в платье окунулась в бассейн, где была надпись: «Я тебя люблю».

Примечательно, что она оставила в тайне имя человека, с которым проводит время. А 13 января Кошкина ошарашила поклонников, опубликовав эротическое фото. Она запечатлелась в мокрой футболке, засветив грудь во всей красе.

«Смыла все умные мысли… Теперь ваша очередь придумывать комментарии к фото. Только давайте не банально, без пошлостей», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит актриса. Многие осыпали ее комплиментами. «Яне Кошкиной идет вода, как никому и никогда», «Девушка, познавшая счастье», «Ох, вишенки видны», «Пышные формы всегда в тренде», «Как же я взмокла!», «Кошкина, вы сводите с ума своими формами», «Какая жара», «Просто красотка», «Это лучшее фото дня», — прокомментировали пост подписчики.

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