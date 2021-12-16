«Видите, изменилась как»: Кошкина в ультракороткой юбке и ботфортах игриво засветила прелести

Соведущая Павла Прилучного в программе «Короли фанеры» сменила имидж. В образе роковой красотки она появилась на вечеринке.

Яна Кошкина давно стала популярной актрисой. Хотя известность ей пришла, когда она вела шоу «Короли фанеры» с Павлом Прилучным. Теперь Яне доверяют роли в самых разных картинах от «Домашний арест» до «Звоните ДиКаприо».

Обычно 31-летняя актриса и в обычной жизни не стесняется показывать красоту своей фигуры. Она выбирает смелые и женственные образы.

В ноябре Кошкиа то и дело публиковала кадры, на которых в пикантных нарядах представала на съемке. А вот потом она пропала. 15 декабря актриса вышла на связь. Она неожиданно стала блондинкой. Боле того, девушка была в кепке и кожаной мини-юбке ботфорты завершали ее лук в стиле героини Джулии Робертс из фильма «Красотка».

«Давненько вы меня не видели! Видите, изменилась как! Даже не знаю, постарела или помолодела. Теперь я такая», — заявила она.

Яна посетила вечеринку, на которой выступили Сергей Жуков и Шура. Она зажигательно двигалась на танцполе. Женственный наряд позволил ей засветить прелести фигуры. Поклонники были ошеломлены увиденным. Они осыпали ее комплиментами.

«Блондинка если только каре, в остальном вульгарно смотрится», «Нет, вы нам нравитесь брюнеткой», «Наряд как у Вивиан! Ох, круто», «У вас безупречная фигура», «Ауф, какая», «На вас хочется смотреть», «Яночка, просто куколка», «Ботфорты сделали ноги бесконечными», «Нет, вы чудо», «Такая шальная бабочка», «Красотка, этот прикид просто шик», — прокомментировали кадры подписчики.

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