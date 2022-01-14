«Растет»: в Старый Новый год Лопырева показала подросшего сына у елки

Марку Лео в этом году исполнится три годика.

Виктория Лопырева воспитывает сына от чиновника Игоря Булатова. В этом году Марку Лео исполнится три годика. Основное время он проводит с мамой в Дубае, куда буквально перебралась Лопырева. В России звезда бывает крайне редко.

В своем инстаграме Виктория поделилась кадрами с сыном. Они позировали у новогодней елки. Фанаты умилились тому, как быстро подрос сын модели.

«Парень-красавчик», — отметили пользователи Сети. «Растет», — с улыбкой ответила Лопырева в комментариях.

Напомним, Виктория выбрала необычное имя для сына, так как сама является большой поклонницей футбола, в том числе игрока Лионеля Месси. В 2018-м яркая блондинка стала лицом проходившего в России чемпионата мира по футболу.

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