Монохром стройнит: Лопырева костюме с брюками в пол и на шпильках посетила лучший ресторан в Катаре

Модель продемонстрировала изысканный образ. Она провела время в компании друзей.

Виктория Лопырева является бывшей обладательницей титула «Мисс Россия». Она стала популярной, когда вела передачи на телевидении. Теперь блондинка частая гостья на светских мероприятиях.

Ее гардеробу могут позавидовать многие модницы. Она покупает дорогую обувь и зачастую появляется на красных дорожках в роскошных вечерних нарядах. Накануне звезда снова приехала в Катар, где была не так давно.

На этот раз Виктория отправилась в лучших ресторан в целом государстве. Она для такого случая выбрала сдержанный и лаконичный черный монохром.

Модель запечатлелась за ужином в черном костюме с брюками в пол и остроносыми туфлями. Мягкий жакет и миниатюрная сумочка дополнили ее аутфит. К слову, монохром визуально стройнит, как и длинные брюки, о чем говорила Эвелина Хромченко.

«Как говорится: место не главное, главное — люди. Но когда хорошие люди собираются в хорошем месте, это удар! Ужин в ресторане, который был признан лучшим (дважды) в Катаре, с друзьями со всего мира — идеальная ситуация! Спасибо за ваш теплый прием, ребята!» — похвасталась звезда.

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