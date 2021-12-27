Вся в бриллиантах: Лопырева в белоснежном платье миди и босоножках появилась на Globe Soccer Awards

Модель нарядилась для церемонии награждения выдающихся футболистов. На ковровой дорожке она предстала в женственном образе.

Виктория Лопырева является бывшей обладательницей титула «Мисс Россия». Она одно время была телеведущей. Но теперь блондинка много путешествует.

Она организует разные мероприятиях и участвует в фотосессиях. Виктория каждый раз подбирает себе женственные образы. Она может похвастаться большим гардеробом, где хранит вечерние платья. Недавно звезда посетила Катар, а также гуляла по Суздали.

Но недавно Лопырева вернулась в Дубай. Она успела повидаться с Нюшей, которая только стала мамой во второй раз. А вот 27 декабря светская львица отправилась на Globe Soccer Award — ежегодная церемония награждения, на которой определяются люди, достигшие наибольших достижений в футбольной среде.

На ковровой дорожке она появилась в белоснежном платье миди с легкими рукавами. Образ дополнили украшения с бриллиантами и босоножки на шпильке.

Виктория была посолом чемпионата мира по футболу в 2018 году. По этой причине она регулярно посещает мероприятия, где можно встретить спортсменов.

Поклонники восхитились тем, как выглядит русская красавица. «Образ просто отвал башки!», «Самая красивая», «Какая вы элегантная», «Ну просто сногсшибательная», «Какая вы красивая», «Платье просто прелесть», «Ножки идеальные», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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