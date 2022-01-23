«Мохнатость еще покажи»: Каменских в тугих стрингах надвое разделила свой заветный «треугольник»

Настя Каменских является популярной украинской исполнительницей. Она много лет выступала в дуэте с Потапом. Но в последние годы певица уже строит сольную карьеру.

При этом коллеги перестали скрывать роман и сыграли свадьбу. Артистка даже похудела, но сохранила свою изюминку. Она по-прежнему любит носить откровенные наряды и демонстрировать свои прелести в клипах.

Но в январе Настя устроила себе отпуск. супруги уехали отдыхать в Мексику. Там певица демонстрирует разные платья, носит мини-юбки и загорает в купальнике.

На этот раз она запечатлелась на пляже в небесно-голубом бикини. Лиф из маленьких треугольников подчеркнул ее грудь, а трусики с высокой посадкой позволили блеснуть бедрами. Каменских кокетливо танцевала на публике.

Поклонники заметили, что она слишком туго натянула стринги. Более того, формы артистки привлекли много внимания. Нашлись те, кто осудили ее за пикантный ролик.

«И зачем себя выставлять в таком виде?», «Это танец или просто тряска арбузиками?», «Мохнатость еще покажи», «Трусики еще бы на уши натянула», «Выглядит смело», «Вот это сдоба», «Настя, ну где скромность», «Ух, вот это девушка», «Формы просто зачетные», — прокомментировали пост подписчики.

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