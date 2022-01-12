«Настя, это запрещено»: Каменских в платье с ошеломительным декольте блеснула бюстом в прозрачном лифчике

Настя Каменских является популярной исполнительницей. Она выступает на сцене уже больше 10 лет. Артистка может похвастаться не только большим количеством хитов, но и эффектной внешностью.

Она давно живет в Киеве с Потапом. После свадьбы влюбленные стали еще больше гастролировать, но уже как певица и продюсер. Для появления на публике звезда всегда выбирает пикантные образы.

В 34 года Каменских обладает подтянутой фигурой. Она любит делиться пикантными кадрами. На отдыхе в Мексике певица то и дело щеголяет в бикини, а также носит платья в сетку.

На этот раз она запечатлелась в шелковом мини-платье с ошеломительным декольте до пупка. Настя показала грудь в прозрачном лифчике. При этом артистка стала танцевать перед камерой, тряся своими прелестями.

Поклонники были восхищены тем, как выглядит звезда. Многие одарили ее комплиментами. «Шикарная женщина», «Какая вы шикарная!», «Какие ножки, бедра! Иди ко мне моя принцесса», «Вы для меня пример целеустремленности!», «Роскошный вид», «Какой соблазнительный образ», «Настя, это запрещено», «Просто бомба», «Как вы элегантно спрятали животик», «Вся такая сочная», — прокомментировали пост подписчики.

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