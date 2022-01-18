«Ой, мама! Все видно»: Каменских потянула за тесемки трусиков, сразив поклонников своим видом

Певица запечатлелась в пудровом купальнике. Она не постеснялась показать эротический кадр.

Настя Каменских является одной из самых известных украинских исполнителей. Она длительное время выступала в дуэте с Потапом. Но потом певица решила строить сольную карьеру.

Она исполняет песни на нескольких языках и снимает пикантные клипы. В свои 34 года артистка может похвастаться подтянутой фигурой. Она любит подчеркивать красоту своих форм с помощью женственных нарядов.

Этой зимой Каменских отдыхает с мужем в Мексике. С собой она взяла несколько чемоданов с нарядами. Певица уже демонстрировала платье в сетку и красовалась в белоснежном купальнике.

Теперь она решила поделиться эротическим кадром. Артистка позировала в пудровом бикини. Настя блеснула не только пышным бюстом. Руками она придерживала тесемки от трусиков.

Певица едва не потеряла стринги, натянув их до талии. Она засветила пикантные части тела. Поклонники стали обсуждать провокационный кадр. Многие подвергли ее критике.

«Обожаю сексуальность не только в теле, но и в глазах», «Какая шикарная», «Ой, мама! Все видно», «А холмик-то не загорел», «Трусики прям на грани», «Ну прям сдоба в соку», «Очень смело», «Настя, пора вести себя скромнее», «Это очень соблазнительно», «Словно голая», — прокомментировали пост подписчики.

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