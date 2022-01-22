«Орехом прям в воду»: Бузова в трусиках-танга продемонстрировала округлые ягодицы на морозе

Ольга Бузова является популярной телеведущей. Раньше она вела проект «Дом-2», но в прошлом году покинула свой пост и стала сниматься в новых шоу. Примечательно, что Ольга привыкла жить под прицелом камер.

Примечательно, что она не боится показывать себя не конфузных ситуациях. Более того, артистка зачастую демонстрирует эмоции на камеру. Так на днях она отпраздновала свой день рождения.

Бузова устроила вечеринку в Сочи. Она не только насладилась изысканными блюдами, но и повеселилась с группой «Стрелки». На следующий день телеведущая продолжила праздновать уже в баньке.

Она в купальнике цвета апельсина выбежала на мороз и села в бочку с теплой водой. Ольга не стала прикрывать свои прелести. Она обнажила бедра и округлые ягодицы. Банщик помог ей понежится в воде и расслабиться.

Артистка разомлела после бани. Она встал на четвереньки, продемонстрировав свои прелести во всей красе. Бузова вылезла из воды и ее сразу укутали в халат.

Поклонники были сражены пикантными кадрами. Одни восхитились ее фигурой, а другие осудили за откровенные кадры. «Олечка… холоднова-то наверное в трусишках», «Ой, а зачем так выгибаться», «Очень пикантно», «Орехом прям в воду», «Скромность пропала», «Такие формы, хороша», «Оленька в компании мужчины — уже успех», «Бикини не натирает», — прокомментировали кадры подписчики.

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