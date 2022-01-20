«Ох, жара пошла»: Бузова в алом платье не по размеру «выронила» бюст, отрываясь с группой «Стрелки»

Певица закатила вечеринку в Сочи, на которой выступили приглашенные гости. Именинница не смогла себя сдержать.

Ольга Бузова является популярной персоной в России. Она не скрывает, что любит удивлять публику. Ради этого артистка готова не только облачаться в платья со шлейфом, ездить на съемки в Африку, но и даже тратить большие суммы денег.

Еще недавно она отдыхала в Куршевеле, где провела 10 дней. Но после возвращения в Москву телеведущая на частном самолете улетела в Сочи, устроив сюрприз друзьям, которые даже не знали, куда их везут.

И если накануне Ольга отдохнула, устроив прогулку, дегустацию дорогих блюд в ресторане и танцы с парнями, то 20 января она закатила настоящую вечеринку.

На этот рах певица нарядилась в алое платье на запах с пикантным разрезом. Она собрала волосы в пучок и накрасила губы алой помадой. Первую часть праздника именинница сидела за столом и принимала поздравления. А вот вечером началось веселье.

Сюрпризом для Бузовой стало появление группы «Стрелки!». Светлана Гера, Мария Корнеева и Катерина Любомская устроили пляски в серебристых нарядах. Они исполнили хиты группы.

Именинница без стеснения танцевала и подпевала. Она порой придерживала декольте, так как была без лифчика, а бюст наровился показаться. Кульминацией вечера стал торт с изображение Ольги и тигра.

«Мой день рождения, спасибо вам всем за миллионы поздравлений. Я счастлива. Я задула свечи, загадала желание», — заявила она.

Поклонники одарили звезду комплиментами. Многие остались в восторг от праздника. Другие оценили ее образ. «Ну просто богемная», «Какая ты красивая», «Ну зачем такое платье? Живот выпирает, грудь выскальзывает», «Вырядилась», «Ох, жара пошла», Какая вы! Опять без белья«, «Ох, Оля, грудь прикрой», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.