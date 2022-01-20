Какая крутая! Бузова в мерцающем алом платье с разрезом от бедра закатила вечеринку в Сочи

Телеведущая устроила праздник в стиле джунглей в честь своего 36-летия. Все прошло в приватной обстановке.

Ольга Бузова является одной из самых популярных певиц в России. Она не скрывает, что хорошо зарабатывает. Более того, блондинка продолжает работать на телевидении и вести передачи.

За последние годы Ольга доказала, что может танцевать, выступать на льду и играть в театре. Она даже снялась в голливудском кино. Лишь в личной жизни артистка пока не обрела счастья, но мечтает о семье и о детях.

20 января Бузова отмечает свой день рождения. Она не скрывает, что любит удивлять публику. Заранее телеведущая приехала с друзьями на частном самолете в Сочи.

Накануне она успела потанцевать с музыкальной группой, а с утра друзья нагрянули в ее номер в отеле с цветами. Ольга не скрывала свое счастье. Она была растрогана поступком близких. Лишь сестра Анна не появилась на празднике.

А вот вечером Бузова принарядилась. Она устроила настоящий праздник в стиле джунглей. Так как артистка родилась в год тигра, то это стало символом вечеринки. Для такого особенного вечера телеведущая облачилась в алое платье с эффектом мерцания и разрезом от бедра. Звезда сделала аккуратную укладку и макияж с акцентом на губы. Туфли-лодочки дополнили ее образ.

«Let’s start the party», — написала она.

Примечательно, что все прошло в приватной обстановке. Ольга не стала публиковать видео, а просто запечатлелась в ресторане. «Самая красивая», «Звезда родилась», «Какая ты крутая!», «Какая шикарная», «Очень стройные ноги», «Обворожительная», «Наряд бомба», «Оля, зажигай», — прокомментировали пост подписчики.

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