«Это я – Любовь»: Аксенова похвасталась перед поклонниками своей новой стрижкой

Звезда заявила, что она самая красивая и счастливая.

Актриса Любовь Аксенова в Instagram похвасталась своей новой стрижкой. Теперь у нее короткие волосы.

При этом она привела самые популярные комментарии поклонников, которыми они ее часто «одаривают». «С этой стрижкой стала похожа на парня»; «Всегда с одним лицом»; «Очередная бездарность»; «Вроде актриса, а говорит отвратительно»; «Снимается везде»; «Это вообще кто?»

«Это я — Любовь. Красивая, счастливая, да еще и часто зрю в корень». Любовь Аксенова

Напомним, что Любовь Аксенова в 2019 году стала самой популярной актрисой по версии одного из известных сайтов, специализирующихся на новостях кинематографа. С 2013 года она замужем за продюсером и режиссером Павлом Аксеновым. Причем свадьбу они сыграли через три месяца после знакомства.

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