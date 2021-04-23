«Я получаю кайф»: после съемок в фильме «Майор Гром» Аксенова повторила образ своей героини

В отечественном супергеройском блокбастере «Майор Гром: Чумной доктор» актриса Любовь Аксенова сыграла в новом для себя образе. Если в предыдущих появлениях на экране девушка не сильно меняла свой имидж, то в кинокомиксе она предстала с короткими красными волосами. Для 31-летней артистки такое преображение не стало рутиной. Игра в непривычном ярком образе показалась актрисе очень веселой.

«Я получаю кайф от того, как меняется лицо с новой прической и цветом волос. Когда предложили эту роль — а в комиксе визуальный образ уже задан — я подумала: «О! Повезло!» Гримеры сшили замечательный парик из натуральных волос, и он мне так понравился, что я хотела его забрать, а уже после съемок, когда появилась возможность, покрасила свои волосы в красный цвет», — поделилась Аксенова с журналом Hello!.

Напомним, в новом фильме Лобовь играет дерзкую интернет-журналистку Юлю Пчелкину, которая не боится делать смелые разоблачительные репортажи про коррупцию и преступность. В поисках правды она сначала обманывает главного героя, сотрудника полиции, а затем помогает ему в битве со злодеем. Отвагу девушки, граничащую с безрассудством, создатели картины подчеркнули ярко красными волосами, даже более насыщенными по цвету, чем в комиксах.

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