«Сволочь страшная»: Любовь Аксенова пойдет на все, чтобы выжить, в новом сериале

В первый день 2022 года стартует показ драмеди «Почка».

1 января в онлайн-кинотеатре Kion выйдет новый сериал «Почка» — драмеди о жажде жизни с Любовью Аксеновой, Николаем Фоменко, Дмитрием Лысенковым, Ириной Розановой и другими звездами.

Аксеновой досталась неоднозначная роль. Ее героиня уверена, что все в этой жизни можно купить – от квартир и элитной одежды до друзей и бойфренда. Ради выгоды она готова «раздеть» даже родных брата и сестру.

Но вдруг выясняется: чтобы выжить, женщине необходима здоровая почка. Однако никто из родственников не готов делиться с меркантильной дамой своими органами.

Из серии в серию будет казаться, что героиня осознала свои ошибки и изменилась. Однако зрители вряд ли смогут оценить масштабы ее коварства.

Создатели сериала отмечают, что благодаря удачному сочетанию сатиры, юмора, увлекательного сюжета и талантливых актеров «Почка» идеально балансирует между легкостью подачи и серьезностью поднимаемых тем.

«На мой взгляд, это очень смешная история про плохого человека, который под давлением обстоятельств вынужден совершать хорошие поступки, коллизия довольно оригинальная, во что мы как продюсеры и вцепились, когда авторы прислали нам первые две серии. И одновременно это история, как через попытку решить свои алчные интересы человек обретает семью, — говорит креативный продюсер проекта Авдотья Смирнова. — И кроме всего прочего очень интересна главная героиня. Мы понимаем, что она сволочь страшная, но в ней такая огромная притягательность честности и откровенности, с которой она использует людей, и такая необычная витальная сила и жажда жизни, что заставляет следить за ней с интересом». «Мне прислали сценарий – я читала и не могла оторваться! Так четко, бодро и разнообразно это было написано, — поделилась актриса Любовь Аксенова. — Читала и понимала, что таких героинь мне еще не предлагали. И меня разрывало от благодарности и счастья, что неужели у меня будет возможность такое сыграть? Я решила, пойду и сделаю все возможное, чтобы сделать эту роль!»

1 января в Kion выйдут первые два эпизода сериала, далее каждый день будет публиковаться по одной серии проекта. Всего их десять с хронометражем по 25-30 минут.

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