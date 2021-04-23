«Это был прорыв»: Любовь Аксенова рассказала о трудностях постельных сцен

31-летняя актриса Любовь Аксенова за свою карьеру успела уже не раз обнажиться в кино и сериалах. Тем не менее, девушка считает, что голое тело в кадре должно быть оправдано. Об этом она рассказала в новом интервью, отметив, что откровенные сцены давались ей отнюдь нелегко.

«Я прошла длинный путь по принятию себя, своего тела, а главное — эротические сцены стали для меня практикой актерской. Важно было, насколько я смогу решать свою актерскую задачу, не отвлекаться, не зажиматься, а кайфовать от того, что могу работать и делать это голой! Когда поняла, что могу, это был прорыв и личный, и актерский», — цитирует звезду фильмов «Рассказы» и «Глубже!» журнал Hello!

Любовь добавила, что ей было важно доказать себе, что она может перебороть страх, да еще и показать в кадре нужную эмоцию.

Напомним, что Аксенова снялась в таких сериалах, как «Закрытая школа», «Мажор», «Бывшие», «Триада», «Содержанки» и «Настя, соберись!» Также у нее есть роли в исторических телепроектах — «Хождение по мукам» и «Мятеж». В том же интервью она призналась, что в начале карьеры практически стала звездой «Папиных дочек», но оказалась слишком молодой для роли Маши.

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