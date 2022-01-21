С пышной шевелюрой: Юрий Гальцев разместил редкое фото из молодости на сцене с гитарой в руках

На кадре известному юмористу не больше 30 лет.

Шоумен Юрий Гальцев в Instagram разместил редкий кадр из своей молодости. На снимке ему не больше 30 лет. Он запечатлен на сцене с гитарой в руках.

«Когда не было телефонов, компьютеров, а девушки носили платья. Я уже пел свои песни про девушек, а эталоном была принцесса из «Бременских». Но в жизни оказалось все по-другому. Остались только песни, но остались те еще девушки, которые заказывают старые песни, вспоминая, когда они были принцессами. И носили они платье, а мы их носили на руках! Короче — за девочек!» Юрий Гальцев

«Юра, точно подмечено про девочек. В наше время их почти не осталось», «Хорошо, что еще остались такие мальчики», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Юрию Гальцеву сейчас 60 лет. Официально он в браке с актрисой Ириной Ракшиной. Правда, с женой он не живет. С 2010 года Гальцев вместе со своей ученицей актрисой Марией Насыровой. Молодая возлюбленная подарила юмористу сына Глеба.

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