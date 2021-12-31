«Лучше посидеть с коллегами»: Юрий Гальцев собирается остаться в театре под бой курантов

Актер Юрий Гальцев признался, что новогоднюю ночь планирует провести в театре с коллегами.

Телеведущий играет в постановках в предверии Нового года. Однако ближе к полуночи артисты освобождаются, но далеко не все спешат домой. Вот и Гальцев предпочитает пообщаться с коллегами после последних спектаклей уходящего года.

«Новогоднюю ночь всегда встречаю в театре, потому что 30-го и 31-го у меня спектакли. Конечно, заканчиваем мы часов в 10, но те артисты, кто хотят, остаются. Мне не хочется проводить это время в ресторане с посторонними, лучше посидеть с коллегами, побалякать, у нас уже свои группировки, актерская мафия, с которой так хорошо. А, может, к маме поеду, она у меня человек пожилой, с ней побуду, поздравлю», – признался Юрий Гальцев.

А вот его коллега Евгений Петросян новогоднюю ночь планирует встретить по-домашнему с семьей.

«Встречать этот Новый год будем дома, всю жизнь я в этот день, накануне и все праздники активно выступал, давал по 5–6 сольных концертов», – подчеркнул Петросян в беседе с wday.ru.

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