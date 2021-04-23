На две семьи: Юрий Гальцев живет с молодой любовницей, о которой все знает его законная жена

Комик в ближайшее время не собирается разводиться.

Популярный комик Юрий Гальцев в последние годы живет с молодой любовницей своей ученицей Марией Насыровой. Причем его законная жена актриса Ирина Ракшина, которая много лет назад подарила ему дочь Машу, в курсе всей непростой ситуации, но мужа не корит.

Любопытно, что молодая любовница в 2015 году родила от комика сына Глеба. С 2018 года влюбленные живут вместе в элитной квартире в центре Санкт-Петербурга. Как отметил режиссер Дмитрий Панченко, связь на стороне пошла Гальцеву только на пользу.

«Рядом с бывшей ученицей Гальцев сильно омолодился, подтянулся. Любовь способна творить чудеса!» Дмитрий Панченко

Напомним, что с законной женой Юрий Гальцев остался в теплых отношениях. В беседах с журналистами Ирина Ракшина не раз говорила, что супруга к любовнице совсем не ревнует, сообщает портал eg.ru.

Смотрите также: