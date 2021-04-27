«Пока все любили и поддерживали Юрия»: Пьеха объяснил, почему версия с Гальцевым в Неваляшке ему была на руку

Многие из фанатов шоу «Маска» были убеждены, что оранжевый круглый герой – это знаменитый юморист.

Перед самым финалом шоу «Маска» проект покинула Неваляшка. В костюме оранжевой советской игрушки оказался музыкант Стас Пьеха, хотя некоторые ждали там Юрия Гальцева.

Среди телезрителей шоу сформировалась целая армия фанатов Юрия Гальцева. Его поддерживали в комментариях, в личном аккаунте в Instagram, а после посещения шоу «Вечерний Ургант», где он спел вместе с ведущим, и вовсе поверили, что он – Неваляшка.

И оказалось, что такое развитие событий Стасу Пьехе, настоящей Неваляшке, было на руку. Музыкант признался, что Гальцев, сам того не зная, его выручил.

«Пока все любили и поддерживали Юрия, я мог спокойно, не опасаясь за свой оранжевый зад, творить любые бесчинства и нагло раздавать неваляшечьи сентенции членам жюри», — объяснил Пьеха.

40-летний музыкант разошелся не на шутку, чувствуя свою «безнаказанность» и неузнаваемость. И для многих, если не для всех, членов жюри стало открытием, что у внука Эдиты Пьехи такое сногсшибательное чувство юмора и целый арсенал музыкальных приемов. И Юрий Гальцев невольно помог раскрыться потенциалу певца, «прикрывшегося» его именем.

«Это была самая абсурдная и самая убедительная версия одновременно, и я гордо и лихо носил дух Юрия в своем очаровательном антителе», — написал экс-Неваляшка.

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