Провожали взглядами: Стриженова в блузке с рукавами-буфами и тапочках устроила танцы в «Останкино»

Екатерина Стриженова большую часть жизни работает на телевидении. Она не скрывает, что встает до рассвета, чтобы успеть на съемки шоу «Доброе утро». Также Екатерина ведет передачу «Время покажет» и играет в театре.
В 53 года она может похвастаться стройной фигурой. Примечательно, что телеведущая часто носит яркие костюмы на съемках. А вот на отдыхе она то и дело появляется в нарядах оверсайз.
Недавно Стриженова отдохнула с мужем Александром на Мальдивах. Поездка стала для нее сюрпризом. Но она смогла набраться сил. На днях артистка вернулась к работе.
Она успела покрасоваться в разных образах. 14 января телеведущая пришла в студию в костюме с юбкой-футляром и розовой блузке с рукавами-буфами. Коллеги подловили, как она шла по коридору «Останкино» в тапочках и зажигательно танцевала.
«Снимаем стресс после эфира», — заявила Екатерина.
Поклонники восхитились ее грациозностью. Многие одарили ее комплиментами. Ее коллеги провожали взглядами. «Катюш, ну до чего ж хороша!», «Стилист хорош», «До чего хороша!», «Как классно», «Нужно уметь веселиться», «Вы точно привлекаете внимание такими танцами», «Ну просто очаровательная», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, ранее Стриженова отметилась на работе в наряде наизнанку, чем тоже привлекла к себе внимание.
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