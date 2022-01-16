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Провожали взглядами: Стриженова в блузке с рукавами-буфами и тапочках устроила танцы в «Останкино»

Телеведущая снимает стресс прямо на работе. Коллеги засняли, как она веселится.

Провожали взглядами: Стриженова в блузке с рукавами-буфами и тапочках устроила танцы в «Останкино»
Екатерина Стриженова. Фото: instagram.com/strizhenovae/

Екатерина Стриженова большую часть жизни работает на телевидении. Она не скрывает, что встает до рассвета, чтобы успеть на съемки шоу «Доброе утро». Также Екатерина ведет передачу «Время покажет» и играет в театре.

В 53 года она может похвастаться стройной фигурой. Примечательно, что телеведущая часто носит яркие костюмы на съемках. А вот на отдыхе она то и дело появляется в нарядах оверсайз.

Недавно Стриженова отдохнула с мужем Александром на Мальдивах. Поездка стала для нее сюрпризом. Но она смогла набраться сил. На днях артистка вернулась к работе.

Она успела покрасоваться в разных образах. 14 января телеведущая пришла в студию в костюме с юбкой-футляром и розовой блузке с рукавами-буфами. Коллеги подловили, как она шла по коридору «Останкино» в тапочках и зажигательно танцевала.

«Снимаем стресс после эфира», — заявила Екатерина.

Поклонники восхитились ее грациозностью. Многие одарили ее комплиментами. Ее коллеги провожали взглядами. «Катюш, ну до чего ж хороша!», «Стилист хорош», «До чего хороша!», «Как классно», «Нужно уметь веселиться», «Вы точно привлекаете внимание такими танцами», «Ну просто очаровательная», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, ранее Стриженова отметилась на работе в наряде наизнанку, чем тоже привлекла к себе внимание.

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