Провожали взглядами: Стриженова в блузке с рукавами-буфами и тапочках устроила танцы в «Останкино»

Телеведущая снимает стресс прямо на работе. Коллеги засняли, как она веселится.

Екатерина Стриженова большую часть жизни работает на телевидении. Она не скрывает, что встает до рассвета, чтобы успеть на съемки шоу «Доброе утро». Также Екатерина ведет передачу «Время покажет» и играет в театре.

В 53 года она может похвастаться стройной фигурой. Примечательно, что телеведущая часто носит яркие костюмы на съемках. А вот на отдыхе она то и дело появляется в нарядах оверсайз.

Недавно Стриженова отдохнула с мужем Александром на Мальдивах. Поездка стала для нее сюрпризом. Но она смогла набраться сил. На днях артистка вернулась к работе.

Она успела покрасоваться в разных образах. 14 января телеведущая пришла в студию в костюме с юбкой-футляром и розовой блузке с рукавами-буфами. Коллеги подловили, как она шла по коридору «Останкино» в тапочках и зажигательно танцевала.

«Снимаем стресс после эфира», — заявила Екатерина.

Поклонники восхитились ее грациозностью. Многие одарили ее комплиментами. Ее коллеги провожали взглядами. «Катюш, ну до чего ж хороша!», «Стилист хорош», «До чего хороша!», «Как классно», «Нужно уметь веселиться», «Вы точно привлекаете внимание такими танцами», «Ну просто очаровательная», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, ранее Стриженова отметилась на работе в наряде наизнанку, чем тоже привлекла к себе внимание.

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