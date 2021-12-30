«Это тренд»: Стриженова в платье цвета Tiffany с воротником «Клодин» заглянула в студию «Останкино»

Ведущая программы «Доброе утро!» на Первом канале всегда одевается с иголочки. Ее аутфит оценил модельер Наз Маер.

Екатерина Стриженова знакома зрителям, так как уже большую часть жизни работает на телевидении. Она ведет несколько передач, а также зачастую становится гостьей на светских мероприятиях.

В 53 года она может похвастаться стройной фигурой. Поэтому стилисты подбирают для нее костюмы с юбками и яркие платья. Недавно в Кремле она отметилась в струящемся белом платье с царскими рукавами.

А вот для эфира передачи «Доброе утро» Стриженова выбрала наряд в сказочном стиле. Она появилась в студии «Останкино» в бархатном платье цвета Tiffany с воротником с воротником «Клодин». Образ подчеркнул ее талию. Она сделала аккуратную укладку и макияж с акцентом на губы. Поклонники посчитали, что Екатерина выглядела словно Белоснежка из сказки.

Многие осыпали комплиментами артистку. А для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценил модельер Наз Маер. Он нашел в нем изъяны.

«Спорный образ. В нем есть, как плюсы, так и минусы. Красивый, благородный цвет. Не яркий, приглушенный, но под внешность Екатерины очень подходит. Подчеркнута талия — это тоже хорошо. Но воротник здесь не к месту. Это, конечно, тренд, но тренд не для каждого. Вообще тренды, как правило, хорошо работают на определенных, модельных фигурах. У Екатерины красивые, но не модельные формы. Воротник увеличил и без того большой бюст, рукава-фонарики опять добавили объема верхней части. В итоге у нас получился перевернутый треугольник. Пропорции нарушены, это существенная ошибка. Не могу назвать образ удачным», — высказался эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».

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