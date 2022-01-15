Вся в белом: Стриженова в длинной шубке и меховом платке насладилась салютом с семьей

Телеведущая отпраздновала старый Новый год. Она принарядилась по такому случаю.

Екатерина Стриженова является известной телеведущей. Она не только ведет передачи «Доброе утро» и «Время покажет». Также Екатерина играет в театре. Примечательно, что не так давно она смогла провести время на Мальдивах.

Телеведущая отдохнула с мужем на курорте. Она демонстрировала стильные платья и устраивала ужин прямо на пляже. Но недавно звезда эфира вернулась в Москву.

Так как старый Новый год тоже принято отмечать в России, Стриженова собрала дома родных. Они устроили застолье. Телеведущая также приготовила сюрприз. Вечером все вышли в сад, чтобы увидеть салют.

Артистка облачилась в белоснежную длинную шубку и меховой платок в тон. Она продемонстрировала идиллию с мужем Александром. Они поцеловались и подняли бокалы.

На улице в нежную погоду Екатерина Владимировна вышла с собачкой. Она заботливо держала питомца на руках. Телеведущая призналась, что счастлива.

«Старый Новый год, как в праздничный аккорд! Замечательная традиция, уникальное российское явление! Продолжаем верить, что завтра будет лучше, чем вчера! Главное не забыть, что утром снова на работу!» — отметила звезда.

Поклонники осыпали пару комплиментами. Многие оценили белоснежный образ Стриженовой. К слову, платки в этом сезоне стали трендом. «Да, Катя хороша», «Пара огонь. Вы лучшие, пример для подражания», «Какая красивая шубка», «Прям Снегурочка», «Какая у вас дружная семья», «Теплое видео», «Так красиво, все вместе, классно», — прокомментировали пост подписчики.

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