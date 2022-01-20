Отдохнула и загорела: Кудрявцева в двубортом жакете небесно-голубого цвета и очках появилась на съемках

Лера Кудрявцева является популярной персоной в России. Она большую часть жизни работает на телевидении. Ей доводилось брать интервью у знаменитостей большого масштаба.

А последние годы она ведет шоу «Секрет на миллион» и передачу «Звезды сошлись». Блондинка лишь недавно провела время в отпуске. Она не скрывает, что любит свою дочку Марию и мужа Игоря Макарова. Несколько недель они отдыхали в Дубае.

Лишь на днях Лера вернулась в Москву. Накануне она покаталась на катке с мужем и наследницей. Телеведущая в пуховике-дутике показала класс на льду. А вот 20 января она вернулась на работу. Уже по традиции блондинка поделилась кадрами из гримерки.

На этот раз Кудрявцева облачилась в черные брюки-дудочки и двубортный жакет небесно-голубого цвета. Впервые за долгое время она надела очки с оправой в тон наряда. Блондинка призналась, что поправилась за время отпуска.

Примечательно, что наряд яркого цвета подчеркнул ее загар. Лера отправилась на съемку. Поклонники восхитились отдохнувшей и похорошевшей телеведущей.

«Какая вы крутая», «Как можно так выглядеть в 50 лет?», «Вот это жакетик», Оу, вы носите очки?«, «Как вам идут такие образы», «Этот оттенок вас стройнит», «Вы очень красивая», «Сама элегантность», «Лера, как отдых пошел вам на пользу», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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