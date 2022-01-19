«Никого нет! Класс!»: Кудрявцева в пуховике-дутике цвета сочной травы покаталась на катке с Макаровым

Лера Кудрявцева является одной из самых известных телеведущих в стране. В прошлом году она отметила свое 50-летие. Примечательно, что блондинка даже в таком возрасте может похвастаться моложавым видом и стройной фигурой.

При этом у нее подрастает дочка Мария, которой всего три года. Недавно телеведущая отдохнула с семьей в Дубае. Она часто хвасталась не только своими образами, но и маленькой наследницы.

Но на днях Лера вернулась в Москву. Она призналась, что поправилась за время отпуска. Однако телеведущая умеет скрывать недостатки фигуры. 19 января она отправилась с мужем Игорем Макаровым в парк.

Они решили покататься на коньках. Кудрявцева предстала в модном пуховике-дутике цвета сочной травы. Она также надела вязаную шапку. Макаров является хоккеистом, поэтому показал ей мастер-класс.

«Так, мы пришли на каток! Никого нет! Класс!» — восхитилась звезда. «Мещерский парк! С раздольем! Просто кайф, реально!» — поделилась она.

Поклонники восхитились гармоничной парой. Многие отметили, что она похорошела. Примечательно, что ранее Макаров поставил на коньки их дочку. «Какие классные», «Вот это идиллия», «Нет ничего прекрасней», «Ой, крутые», «Лера, вы такая классная, открытая», «Счастливые», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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