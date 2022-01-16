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Леди с характером: Кудрявцева засняла, как дочках в белом твидовом жакете ест арбуз после истерики

Телеведущая показала, как у ее наследницы проявился кризис трехлетнего возраста. Ребенок вымотал маму за одну прогулку.

Леди с характером: Кудрявцева засняла, как дочках в белом твидовом жакете ест арбуз после истерики
Лера Кудрявцева с дочкой. Фото: instagram.com/leratv/

Лера Кудрявцева является известной телеведущей. На ее глазах стали знаменитыми многие артисты. Сама она долго не могла найти любовь после развода с перым мужем — Сергеем Ленюком. Блондинка родила от него сына Жана, который теперь уже совсем взрослый.

Телеведущая иногда показывает и своего внука Льва. А вот с молодым мужем Игорем Макаровым у нее подрастает трехлетняя дочка Мария. Звезда признавалась, что боялась рожать в уже зрелом возрасте.

Но для Леры наследница стала отрадой. Она устраивает для нее праздники и покупает крохе наряды. Этой зимой супруги приехали в Дубай, где отдыхают с дочкой. Обычно телеведущая показывала, как Мария гуляет, любуется цветами и наряжается. Но на этот раз малышка стала обижаться на маму, а во время очередной прогулки девочка закатила истерику.

«Ты просто далеко не убегай, чтобы я тебя не потеряла», — попросила телеведущая.

«Вы идите гулять, а здесь останусь. Все, идите, сами гуляйте», — заявила Мария.

«Почему? Мы хотим, чтобы ты с нами гуляла. Почему сами-то? Что ты тут будешь делать без нас?» — спросила Лера.

«Пойду в другую сторону, там смотреть красоту», — пояснила девочка.

«А можно с тобой?» — уточнила Кудрявцева.

«Нет», — стала мотать головой девочка.

«Ну ты маленькая еще, чтобы одной гулять», — заявила блондинка.

«Нет! Я не маленькая! Не буду я с вами разговаривать», — расплакалась малышка.

Поклонники восхитились, тем какая выдержка у Кудрявцевой. Она спокойно разговаривала с наследницей. Позже звезда запечатлела девочку, которая в белом твидовом жакете сидела в ресторане и ела арбуз. При этом Лера выглядела очень утомленной. Она посчитала, что у ее дочки начался кризис трехлетнего возраста. Мария стала сопротивляться манипуляциям. Пока телеведущая справляется с обидами ребенка с помощью разговоров.

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