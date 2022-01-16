Леди с характером: Кудрявцева засняла, как дочках в белом твидовом жакете ест арбуз после истерики

Телеведущая показала, как у ее наследницы проявился кризис трехлетнего возраста. Ребенок вымотал маму за одну прогулку.

Лера Кудрявцева является известной телеведущей. На ее глазах стали знаменитыми многие артисты. Сама она долго не могла найти любовь после развода с перым мужем — Сергеем Ленюком. Блондинка родила от него сына Жана, который теперь уже совсем взрослый.

Телеведущая иногда показывает и своего внука Льва. А вот с молодым мужем Игорем Макаровым у нее подрастает трехлетняя дочка Мария. Звезда признавалась, что боялась рожать в уже зрелом возрасте.

Но для Леры наследница стала отрадой. Она устраивает для нее праздники и покупает крохе наряды. Этой зимой супруги приехали в Дубай, где отдыхают с дочкой. Обычно телеведущая показывала, как Мария гуляет, любуется цветами и наряжается. Но на этот раз малышка стала обижаться на маму, а во время очередной прогулки девочка закатила истерику.

«Ты просто далеко не убегай, чтобы я тебя не потеряла», — попросила телеведущая. «Вы идите гулять, а здесь останусь. Все, идите, сами гуляйте», — заявила Мария. «Почему? Мы хотим, чтобы ты с нами гуляла. Почему сами-то? Что ты тут будешь делать без нас?» — спросила Лера. «Пойду в другую сторону, там смотреть красоту», — пояснила девочка. «А можно с тобой?» — уточнила Кудрявцева. «Нет», — стала мотать головой девочка. «Ну ты маленькая еще, чтобы одной гулять», — заявила блондинка. «Нет! Я не маленькая! Не буду я с вами разговаривать», — расплакалась малышка.

Поклонники восхитились, тем какая выдержка у Кудрявцевой. Она спокойно разговаривала с наследницей. Позже звезда запечатлела девочку, которая в белом твидовом жакете сидела в ресторане и ела арбуз. При этом Лера выглядела очень утомленной. Она посчитала, что у ее дочки начался кризис трехлетнего возраста. Мария стала сопротивляться манипуляциям. Пока телеведущая справляется с обидами ребенка с помощью разговоров.

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