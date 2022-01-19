«У меня пингвин — папа»: Кудрявцева засняла, как дочка в пуховом комбинезоне катается с Макаровым на коньках

Лера Кудрявцева уже давно работает на телевидении. Она не скрывает, что на ее глазах многие артисты повзрослели. В прошлом году ведущая шоу «Секрет на миллион» отметила свое 50-летие.

Примечательно, что она может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом. Недавно блондинка отдохнула с мужем Игорем Макаровым и дочкой Марией в Дубае. Она то и дело хвасталась кадрами с отдыха.

По словам Леры, в Москве у нее скопилось много дел, поэтому отпуск показался мигом. Но 19 января она решила посвятить выходной семье. Макаров привел жену в парк на каток.

Знаменитый хоккеист уже начал учить трехлетнюю наследницу кататься. А вот телеведущая показала настоящий класс на льду. Она предстала в пуховике-дутике цвета сочной травы и джоггерах. Кудрявцева резво прыгала и крутилась на коньках.

Потом они взяли за руки Марию и помогли ей передвигаться на льду. Макаров помогал малышке. Он восхитил даже наследницу своими способностями.

«Папа, класс?» — спросила Мария. «А что он делает?» — просила мама. «Как это? Катается», — заявила кроха.

Когда девочка устала быть на льду, то уселась на бортик. Макаров помог ей перевязать шнурки.

«Маш, что ты говоришь?» — уточнила Кудрявцева. «У меня пингвин — папа», — ответила малышка.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие осыпали комплиментами пару. «Ой, как здорово», «И папа, и мама, и Машуня класс», «Ребята, вы все крутые!», «Какая она у вас лапуля», «Модники», — прокомментировали пост подписчики.

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